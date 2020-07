GdS – Clamoroso Rangnick, il Lipsia tratta l’uscita anticipata

Nessun matrimonio col Milan alla fine, perché Stefano Pioli ha spiazzato tutti quanti, soprattutto Ralf Rangnick. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a Lipsia si stavano già mettendo il cuore in pace, col “professore” diretto verso l’Italia e la società tedesca pronta a continuare, ben volentieri, anche senza di lui. Ora però, il grande rifiuto dei rossoneri e a Rangnick non rimane più nulla. Infatti, la scelta dei tedeschi ha del clamoroso. La società Red Bull starebbe trattando per un’uscita anticipata dal club del 62enne tedesco, così da lasciarlo libero sul mercato. Il suo futuro? All’estero, forse in Inghilterra.