GdS – Da Maldini a Pioli, da Ibra a Gigio: Gazidis e il Milan della continuità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un paio di pagine alla situazione del futuro del Milan, spiegando come Gazidis abbia fatto delle scelte, soprattutto per il bene del Milan a lungo termine. Come? Dando continuità ad un progetto che spesso in passato non si ha avuto la pazienza di aspettare, finendo per stravolgerlo fin troppe volte.

Infatti, il lavoro che dovrà fare Gazidis sarà quello di convincere alcuni personaggi chiave di questo Milan per continuare su questa strada anche il prossimo anno. Con la premessa che il Milan non tornerà quello del passato, si lavora alla permanenza di Maldini, con ancora due anni di contratto, ma anche a quella di Ibrahimovic e Donnarumma. Il primo potrebbe lasciare i rossoneri a causa dell’età avanzata, mentre il portierino va solo convinto che il Milan sarà sempre di più il suo destino.