GdS – Euro show Milan: Pioli stende il Bologna, si lamenta solo Ibra

Che Rangnick non trovasse macerie al suo arrivo, si era già intuito dopo la rimonta alla Juve. Che trovasse una squadra in grado di mettere insieme 6 vittorie e un pareggio segnando 25 gol in 8 partite dopo la sosta, francamente no.

Dopo la ripresa il Milan ha pareggiato solo contro Napoli e Spal

Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan di Stefano Pioli nelle ultime settimane viaggia con una media Scudetto che gli varrà con tutta probabilità un posto in Europa.

I rossoneri hanno superato un avversario complicato come il Bologna (vedi rimonta sull’Inter) macinando gioco e dando l’impressione di avere sempre in mano il match. Anche dopo il gol capolavoro di Tomiyasu in chiusura di primo tempo.

Il “turbo Milan” di Pioli, come lo ha definito la rosea, ha dato l’ennesima dimostrazione di compattezza, brillantezza atletica e personalità. Unico “scontento”, Zlatan Ibrahimovic, sostituito al 16′ del secondo tempo.

Ibra infatti, subito dopo il cambio con Leao, si è lasciato scappare un “la prossima volta fai uscire uno di quelli, io oggi volevo fare gol”. Niente di allarmante solo l’ennesima prova della voglia dello svedese di incidere.