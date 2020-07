GdS – Ibra scalpita, possibile staffetta con Rebic

Il Milan se vorrà continuare il sogno Europa League, dopo il passo falso a Ferrara contro la Spal dovrà obbligatoriamente far risultato contro la Lazio, sperando anche in un pareggio nell’altro dei tre big match che questa 30esima giornata di Serie A ci propone, ossia Napoli–Roma. Dopo l’infortunio al polpaccio, Ibra tornerà e scalpita per un posto da titolare.

Come si legge da La Gazzetta dello Sport: “Il problema principale per Pioli è decidere se partire con Ibrahimovic o andare ancora con Rebic e inserire il fuoriclasse svedese a gara in corso”.

L’esplosione del croato sta facendo bene alla causa rossonera, però d’altro canto l’esperienza e il talento di Ibra mettono in difficoltà il tecnico ex Fiorentina e Lazio che entro questa sera dovrà inevitabilmente fare una scelta. Possibile la staffetta tra i due.