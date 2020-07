GdS – Ibra sfida CR7: l’ultima grande sfida anni ’80

Per un amante del calcio, sarebbe come scegliere tra mamma e papà. Da una parte le magie e le acrobazie da taekwondo di Ibra. Dall’altra, lo strapotere fisico e il palmares incredibile di Cristiano. In mezzo, un ego sconfinato che accomuna i due e rende la sfida di stasera qualcosa di imperdibile.

Ibra: “I palloni d’oro di Ronaldo? Non li vinceva lui, ma Florentino Perez”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella tra Ibra e CR7 potrebbe essere l’ultima grande sfida tra fuoriclasse nativi degli anni ’80. Tutti e due ancora in campo. Intenti a stupire. Intenti a dimostrare di essere i più forti.

Tra i due, l’amore non è mai sbocciato e alle dichiarazioni di Ibra, non è mai seguita la risposta di Ronaldo. Lo svedese l’ha definito un “grande professionista”. Nulla più.

Ibra: “Grande professionista, ma il vero Ronaldo è quello brasiliano”

Impassibile anche davanti ai palloni d’oro del portoghese. Provocatorio davanti alla sua rovesciata allo stadium. Quella volta in cui il pubblico si alzò in piedi per applaudire la rovesciata di Ronaldo, Ibra colse l’occasione per ricordare la sua prodezza da 40m contro l’Inghilterra nel 2012.

Non proprio amore insomma. Stasera i due torneranno l’uno contro l’altro in campo. Si sono già sfidati in passato ma questa, ha un sapore diverso. L’ultimo grande ballo di Ibra, nella sala in cui CR7 insegue ancora record. Non sentite già il suono della musica?