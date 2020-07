Zlatan Ibrahimovic non è come gli altri. E nonostante abbia 38 anni continua ad essere decisivo come pochi giocatori. Così lo svedese è consapevole di poter pretendere tanto dal Milan per rinnovare il suo contratto. Economicamente la sua richiesta si aggira intorno ai 6 milioni. Ibra, però, vuole anche garanzie riguardo il suo impiego e il potenziamento della rosa rossonera per restare ancora. Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.