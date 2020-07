GdS – Il Milan fa l’assalto a Tonali e conferma i big

Con Pioli che profuma di rinnovo, il Milan va verso una stagione di conferme e di rinforzi, per cercare di alzare l’asticella e puntare ad un piazzamento in Champions che manca da troppo tempo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, le priorità del Milan sono rinforzare il centrocampo e assicurarsi i migliori anche la prossima stagione.

Il nome più importante sulla lista è quello di Sandro Tonali, mediano del Brescia che vale 50 milioni. Il classe 2000 è già in parola con l’Inter ma i vertici rossoneri stanno dialogando col Brescia e provano l’assalto. La formula vedrebbe 30 milioni in tre anni, dieci subito e il resto a rate, nel complesso la stessa cifra che offrono i nerazzurri. Un particolare a favore c’è: Tonali tifa Milan, e chissà che questo non sia decisivo.

Infine, l’importanza di conferme come Ibrahimovic, con più chance di rimanere senza Rangnick. Poi il rinnovo del prestito di Rebic, da cui dipende anche André Silva, e blindare pedine fondamentali come Calhanoglu, Romagnoli e Donnarumma.