GdS – Il ritorno del boss: Pioli tentato da Ibra contro la Lazio

Il Milan nella prossima giornata affronterà la Lazio che dovrà fare a meno di Immobile e Caicedo, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Stefano Pioli invece potrà contare di nuovo su Zlatan Ibrahimovic, che nell’ultima partita contro la Spal ha dimostrato di essere ancora l’uomo su cui il Milan fa riferimento, nonostante siano arrivati i gol di Rebic e Leao. Come riporta La Gazzetta dello sport probabilmente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, però la tentazione di partire subito con lo svedese al centro dell’attacco è tanta. Ibra è pronto per tornare a dare una mano ai suoi compagni come si deve, Pioli vorrebbe affidarsi su di lui. Nelle prossime ore si scioglieranno i dubbi sulla formazione e sulle scelte del tecnico che torna a sfidare una delle sue ex squadre in cui ha allenato.