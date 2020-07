GdS – Incontro tra Ibra, Donnarumma e Raiola a Montecarlo

Nella giornata di ieri, Ibrahimovic e Donnarumma sono letteralmente volati a Montecarlo da Mino Raiola. I due, saliti su un elicottero, hanno raggiunto il proprio agente per un incontro amichevole, più una riunione tra amici che un vero e proprio summit per parlare di contratto. Così è stato sfruttato il tempo libero concesso da Pioli, ma chissà che qualche parola sul futuro dei giocatori non sia stata scambiata.

Con la situazione societaria rimescolata una volta per tutte, Zlatan Ibrahimovic ha molte più chance di rimanere in rossonero, e filtra grande ottimismo su entrambi i fronti. L’impressione è che Ibra sia anche disposto a ridursi l’ingaggio, che è il problema principale per la sua permanenza. Ovviamente, anche Donnarumma è interessato sul rinnovo. L’unico nodo da sciogliere è la durata. Fino al 2022 non sarebbe un problema, più difficile per il 2023, ma una clausola di 50 milioni, molto bassa per Gigio, potrebbe facilitare il tutto.