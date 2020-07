GdS – Jovic si allontana, l’operazione non è vantaggiosa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, calano le quotazioni del centravanti del Real Madrid Luka Jovic. Infatti, il serbo non è ritenuto dalla dirigenza rossonera il profilo adatto nel caso di una partenza di Ibrahimovic. Il motivo? Sia perché non ha l’esperienza necessaria per guidare un attacco come quello rossonero e sia perché il prezzo del suo cartellino è ritenuto eccessivo, sui 55 milioni di euro. L’unica nota positiva, è la grande intesa con l’ex compagno Rebic, con cui ha formato un duo incredibile anche ai tempi dell’Eintracht Francoforte.