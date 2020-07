La moviola de La Gazzetta dello Sport sottolinea la prestazione più che sufficiente dell’arbitro Guida. Il direttore di gara non ha assegnato il rigore per il piede alto di Ibrahimovic su Cristiano Ronaldo al 32′ ed è stato corretto dal VAR al minuto 59. L’arbitro ha infatti visto un fallo di Rebic mentre la on field review gli ha mostrato il tocco di braccio di Bonucci per cui il rigore è da assegnare.