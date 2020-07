GdS – Leao e Paquetà, le armi per puntare l’Europa. Il portoghese: “Al Milan sono felice e voglio restare a lungo. Ibra un fratello”

Ibra da solo non basta. Al Milan serve l’aiuto di tutta la squadra se si vorrà arrivare ad un piazzamento europeo. La distanza è fattibile, e i presupposti ci sono tutti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Una riscoperta, dopo un periodo nero, sono stati Paquetà e Leao, con il portoghese a segno nell’ultima sfida contro la Spal. Rafael Leao inoltre ha parlato degli ultimi momenti in casa Milan, sulla voglia di dimostrare e infine sul rapporto con Ibra:

“Lavoro tutti i giorni per giocare dall’inizio. Mi sento pronto. Il mio obiettivo è essere un giocatore importante per il Milan. Sono contento qua, spero di restare per tanto tempo. Ibra è come un fratello maggiore e mi dà fiducia. Preferisco giocare sulla fascia perché sull’esterno c’è più spazio per gli uno contro uno, per fare assist o rientrare e calciare”. Infine ha lanciato il grido di battaglia in vista del tour de force con Lazio, Juve e Napoli: “Penso siano partite che possiamo vincere”.