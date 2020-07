GdS – L’eredità di Pioli: Da Kessie a Rebic: ora il Milan sogna in grande

Una stagione che pareva fallimentare, l’arrivo di un allenatore che avrebbe dovuto portare bel calcio e nuove idee di gioco. Cosi non è stato, dopo pochi mesi l’avventura di Marco Giampaolo è terminata, complice brutte, bruttissime prestazioni che hanno visto sprofondare i rossoneri a metà classifica se non peggio. L’arrivo di Pioli però ha ridato fiducia, e come riporta La Gazzetta dello Sport, da quando ha ricominciato il campionato sta facendo molto bene.

Come sottolinea la rosea infatti, se si considerasse solamente la classifica da quando si è ripreso a giocare il Milan sarebbe secondo (17 punti) dietro solo all’Atalanta di Gasperini (22 punti). La crescita esponenziale di giocatori come Kessie, Bennacer e Rebic, (quest’ultimo ha messo ha segno 11 gol da gennaio ed è stata la vera e propria rivelazione rossonera), hanno aiutato il tecnico ex Viola a ritornare ai vertici alti della classifica. Stefano Pioli quindi farà di tutto per far ritornare in Europa questo Milan che grazie al suo lavoro e alle sue idee è tornato grande, seppur dalla prossima stagione potrebbe non esserci lui.