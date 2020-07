GdS – L’eroe è tornato: a Ibra bastano 45′ minuti per lanciare il Milan

IZ back. Di nuovo. Dopo il lockdown. Dopo l’Infortunio. Zlatan Ibrahimovic torna titolare contro la Lazio e la differenza si vede. Lo svedese trascina il Milan e va in gol dal dischetto. Tutto, in 45 minuti.

Pioli: “Ibra sta facendo la differenza nonostante l’età, è un piacere vederlo lavorare”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il peso specifico di Ibra non può passare inosservato. Con lui in campo, il Milan ha una marcia in più e dopo la rimonta con la Spal, la gara di ieri ne è la conferma.

Lo svedese parte titolare e dopo qualche minuto di rodaggio entra nella manovra. C’è nell’azione che porta al vantaggio di Calhanoglu. C’è sotto porta per il raddoppio, cancellato dal fuorigioco. E con pizzico di fortuna, c’è anche dal dischetto.

Ibra lascia il campo dopo 45′ con il MIlan avanti di due gol e la certezza di esser stato ancora una volta decisivo. Per le sorti della sua squadra e probabilmente per lo sorti dello Scudetto. Martedì c’è la Juve e con uno Zlatan così, la banda di Sarri fa un po’ meno paura.