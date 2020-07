L’infortunio rimediato lo scorso primo luglio nella sfida di Ferrara contro la Spal, Samu Castillejo è uscito dopo 16 minuti e l’esito non ha avuto buona risposta. Come riporta però questa mattina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i preparatori atletici del Milan, Matteo Osti e Roberto Peressutti, intervistati per parlare del buon momento, dal punto di vista fisico, della squadra rossonera, hanno confermato che lo spagnolo potrebbe rientrare per le ultime partite.