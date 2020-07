Una partita finita in pareggio grazie alla parata di Donnarumma sul rigore di Malinovskyi, ma due squadre in ottima salute che si confermano le migliori del campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono le uniche due squadre di Serie A a non aver mai perso dopo la ripresa del campionato post covid, dimostrano sempre brillantezza atletica e grande cattiveria in zona gol. Lo spettacolo è stato assicurato, come volevasi dimostrare.