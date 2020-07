GdS – Milan, focus tecnico: quelle corse in solitaria hanno fatto gruppo

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Milan post Covid assieme all’Atalanta è la squadra che più ha stupito per la forma e la tenuta in campo, visti anche i risultati pesanti fino ad oggi ottenuti. Parte del merito però va anche a Osti e Pressutti, i preparatori atletici dei rossoneri che, insieme a Pioli partendo dalle corse in solitaria della squadra, hanno saputo ridare un equilibrio alla squadra probabilmente mai visto prima. Domenica la sfida contro il Napoli che sancirà definitivamente quale delle due continuerà a lottare per il quinto posto assieme alla Roma, considerando però che la formazione allenata da Gattuso può contare di una qualificazione già in tasca grazie alla vittoria della Coppa Italia.