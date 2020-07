GdS – Milan, Pioli vuole mettere Elliot in difficoltà vincendo più partite possibili

Il saluto tra Pioli e il Milan sembra ormai scontato, eppure una piccola speranza per il mister rossonero c’è ancora. Sì, perché dopo il lockdown la squadra è cambiata in maniera radicale. Bel gioco, tanti gol, difesa solida e risultati ottenuti contro le squadre più forti del campionato. Insomma Pioli vuole mettere ulteriormente in difficoltà Elliot con le ultime quattro partite della stagione, a partire dalla prossima col Sassuolo, cercando di vincerle anche tutte, scrive La Gazzetta dello Sport.