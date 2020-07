GdS – Operazione grande Milan: i rossoneri sfidano l’Inter per Tonali

Il Milan visto in queste settimane sembra tornato grande e il cammino di cammino di crescita, dopo le vittorie su Roma, Lazio e Juventus, sembra destinato a continuare. Non solo sul campo. Per il futuro rossonero si fanno nomi importanti. Uno su tutti: Sandro Tonali.

Tonali ha già totalizzato 28 presenze in campionato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il lavoro di Pioli sta portando frutti insperati e la società sembra intenzionata a sfruttare quanto di buono emerso in queste settimane come base per il futuro.

Un futuro nel quale ci sarà con tutta probabilità Ralf Rangnick e che potrebbe portare al Milan giovani di grande prospettiva. Da qualche ora si parla infatti di un inserimento di Gazidis nella trattativa tra Tonali e l’Inter.

Il centrocampista del Brescia, promesso sposo nerazzurro da mesi, non è ancora certo del proprio futuro e il nuovo appeal rossonero, potrebbe dare una mano a scombinare i piani dell’Inter.

Non solo Tonali però. La rosea riporta anche di un interesse per Schick e Szoboszlai. L’attaccante della Roma non è stato riscattato, per 28 milioni, dal Lipsia e potrebbe fare al caso del Milan.

L’offerta di base per il ceco sarebbe di 20 milioni.