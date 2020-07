GdS – Pioli al top e imbattuto dopo la sosta: Rangnick resta un’ombra sullo sfondo

Imbattuto. Dopo la sosta il Milan di Stefano Pioli ha collezionato 4 vittorie e 2 pareggi, entrando di diritto nel giro dell’Europa e nei discorsi altalenanti riguardo al futuro.

Dopo la sosta 14 punti per il Milan di Pioli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, quello del Milan è stato un anno travagliato che l’arrivo di Ibra e la parsimonia di Pioli hanno rimesso in riga. Adesso si ha di fronte una squadra compatta che gioca alla pari contro chiunque.

L’obiettivo è quello è quello di continuare a fare bene e non guardare al futuro. Per quello ci sarà tempo. Pioli dovrà fare le valigie e salutare la compagnia. La dirigenza spiegarne i motivi. Ibra tornare in Svezia.

Il Milan ripartirà rifondendo ma intanto, sembra voler continuare a stupire. Conti alla mano, solo l’Atalanta è ancora imbattuta come i rossoneri dopo la sosta. E gli elogi ai nerazzurri, sono ben noti a tutti.