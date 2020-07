GdS – Pioli punta sui giganti: Ibra e Rebic contro il Napoli

Insieme. Per scardinare il fortino di Gattuso. Per portare il Milan ancora più in alto. Ibra e Rebic pronti ad una maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Napoli.

Ibra e Rebic sono andati in gol contro la Juventus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe infatti affidarsi alla loro prestanza fisica e vena realizzativa per continuare a stupire.

I due, che con il supporto di Calhanoglu, hanno già realizzato 20 gol, sfidano questa sera il tridente leggero degli azzurri composto da Callejon, Mertens e Insigne, fermo a 18 gol.