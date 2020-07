GdS – Raiola pronto a chiudere per un biennale: Ibra in rossonero fino a 40 anni

“Quel jouer”, dice ieri Mbappé sui social, “che giocatore”. È così che viene visto anche dai giovani campioni Zlatan Ibrahimovic. E il Milan lo sa meglio di tutti: testa, carisma e un corpo come Benjamin Button, nato vecchio che sembra diventare ogni volta più giovane. Ed è così che la storia d’amore tra Ibra e il Milan andrà avanti, dice la Gazzetta dello Sport, ancora un paio di anni.

Ancora non c’è stato un incontro con Raiola, ma sarebbe inutile per Maldini e Massara farlo prima della fine del campionato. Ormai Ibra ha le idee chiare, e nonostante l’agente conti molto, è ancora Zlatan a decidere, alla soglia dei 39. Le cifre dovrebbero essere intorno ai 5 milioni più bonus per arrivare a 6 per un biennale, e poi l’opzione per fare il dirigente appena finita la carriera. Ibra fino ai 40 in rossonero. E poi con la cravatta ancora del Milan.