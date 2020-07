GdS – Rebic, riscatto complicato: c’è l’ostacolo Fiorentina!

Il riscatto di Rebic da parte del Milan sembra essere più complicato di quanto previsto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, la Fiorentina avrebbe diritto al 50% della vendita del giocatore da parte dell’Eintracht Francoforte. Insomma non una situazione semplice per il club tedesco che se vendesse il giocatore a 30 milioni dovrebbe cederne 15 al club viola. Così con il Milan si sta cercando un percorso alternativo per permettere a Rebic di restare in rossonero.