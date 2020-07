La Gazzetta dello Sport elogia la prestazione di Theo Hernandez e Franck Kessié. I due autori delle reti al San Paolo sono tra i migliori del Milan post lockdown e hanno confermato ieri sera il loro stato di grazia.

Il terzino ha numeri da bomber (6 reti in campionato) ed è il primo rossonero per dribbling tentati e falli subiti. Il centrocampista invece si è ritrovato dopo un periodo no ed ora è imprescindibile: per lui nel prepartita sono arrivati anche i complimenti di Paolo Maldini.