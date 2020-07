Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, che è da poco diventato il fondatore della società di scouting Stellar Group, nella giornata di ieri si è recato a Milano per far firmare Alessandro Citi, difensore del Milan classe 2003. Il giovane rossonero entrerà , quindi, a far parte della sua nuova scuderia.