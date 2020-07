“Vola il titolo Milan”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le ultime prestazioni dei rossoneri hanno fatto innalzare il valore di alcuni dei giocatori di Pioli. Theo Hernandez, per esempio, adesso costa 50 milioni, rispetto ai 20 di inizio stagione. Ma anche il prezzo del cartellino di giocatori come Kessié, Bennacer e Calhanoglu è aumentato: il primo oggi vale 35 mln, il secondo 50 e il turco 25. Così come Rebic costa 40 mln, rispetto ai 25 dell’estate scorsa.