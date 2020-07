Gabriele Gravina, il numero uno della FIGC, ha dichiarato ai giornalisti presenti alla festa della promozione del Benevento in Serie A, che il prossimo campionato inizierà non più tardi dei primi giorni di ottobre. Queste le sue dichiarazioni: “Un nuovo inizio non oltre i primi di ottobre. Stiamo lavorando sulla riapertura degli stadi”.