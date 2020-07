Hysaj a Sky: “Giochiamo bene, teniamo il ritmo fino alla fine! Rimanere? Certo ma nel calcio mai dire mai”

Nel pre-gara di Napoli-Milan, big match valido per la 32esima giornata di questa Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il terzino destro azzurro Elseid Hysaj, per presentare l’impegno della serata, commentare anche la serata speciale per mister Rino Gattuso e parlare del suo futuro a Napoli. Ecco le sue parole:

“Atalanta a parte siete le due squadre più in forma? Siamo in un bel periodo, ci stiamo allenando bene, giochiamo bene insieme, stiamo riuscendo a tenere il ritmo, e l’obiettivo è farlo fino alla fine“.

“Partita speciale per Gattuso. Sicuramente lui sarà un po’ più emozionato di noi, ma quella con il Milan è una partita importante per tutti noi“.

“Potresti rimanere a Napoli? Sicuramente, io ho molta più fiducia nel mister Gattuso. Napoli è casa mia, ci sto da 5 anni e ci sto bene, posso rimanere ma nel calcio non sai mai quello che ti aspetta“.