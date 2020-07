Il Milan tornerà in campo stasera contro la SPAL a Ferrara. Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match in cui torna Zlatan Ibrahimovic.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimovic, Leão, Maldini, Rebić.