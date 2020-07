Nella partita contro il Parma, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia del Milan. La società rossonera ha deciso dunque di premiarlo, oggi a Milanello con Paolo Maldini. Ecco le parole dello svedese:

“Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… Non ho concorrenza”.