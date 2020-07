Ibra sui social: “Carriera finita? Mi sto solo scaldando”

Ibrahimovic come al solito, lancia messaggi fortissimi, come lui. Un maestro della comunicazione semplice e diretta, che trasmette bordate di una potenza incredibile, come i suoi calci al pallone. E così, quando la sua carriera è a un bivio, lancia un messaggio social attraverso un video che riassume la sua carriera. Queste le sue parole nel video:

“Pensi che sia finito? Che la mia carriera presto sia finita? Mi sto solo scaldando”

Ibrahimovic ha ancora voglia di sentirsi vivo, e chissà che non sia un’introduzione ad un nuovo anno in rossonero.