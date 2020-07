Ibrahimovic a DAZN: “Sono allenatore, presidente e giocatore, è l’ultima volta che mi vedete live”

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria rossonera ed ha parlato anche del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul momento della squadra: “Sono vecchio non è un segreto, ma è solo un numero. Sto facendo bene gli allenamenti, ho un buon equilibrio. Dovevo giocare un po’ di più dall’ultima gara, ne mancano ancora tante. Sto bene, cerco di aiutare la squadra in tutti i modi”.

Sul suo futuro e ruolo: “Sono presidente, allenatore e giocatore, ma mi pagano solo da giocatore“.

Sulla squadra: “Hanno fortuna, se fossi stato qua dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto“.

Sulla permanenza al Milan: “Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi. Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi, può essere l’ultima volta che mi vedono live. Giocare senza tifosi è brutto, oggi avrebbero potuto divertirsi con noi, facciamo il nostro e siamo professionisti”.

Sull’addio al Milan: “Può essere l’ultima volta che mi vedono giocare… Leggi fra le linee“.

Sul calcio: “Mi sto divertendo, ho 38 anni, non ho il fisico di prima, faccio quello che posso fare, non posso fare quello che facevo a 20, ma con l’intelligenza ci arriva. Non sto qua per fare la mascotte ma perché voglio portare i risultati”.