Ibrahimovic a Sportweek: “Chi è Rangnick? Difficile che io possa rimanere”

Pungente come sempre, a tratti quasi irriverente, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a Sportweek (in uscita domani) di cui La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un estratto quest’oggi. Il campione svedese ne ha per tutti e si toglie qualche sassolino dalla scarpa:

Rangnick allenatore il prossimo anno? E chi sarebbe questo “Rangnick”? Se le cose continuano così è difficile che io possa rimanere. Sono tornato per passione, gioco gratis, mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. Si è messo in mezzo il Covid e poi il polpaccio, ma io volevo tornare subito a giocare. Ibra è così: mi hanno frenato ma Ibra è nato per giocare a calcio ed è ancora il migliore a farlo.