Stefano Pioli al 70′ minuto ha deciso di far rifiatare Zlatan Ibrahimovic ed far entrare in campo Rafael Leao. Il numero 21 però sembrebbe non aver preso bene la decisione del tecnico rossonero, infatti l’inviato a bordo campo di DAZN riferisce che “all’allenatore ha detto che voleva rimanere in campo, indicando il terreno di gioco e dicendo che poteva togliere un altro dei suoi compagni”.