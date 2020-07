Nell’anteprima de La Gazzetta dello Sport, che riporta l’intervista in uscita domani su Sportweek, si legge che Zlatan Ibrahimovic ha svelato cosa ha detto a Gazidis al momento del loro confronto:

Ho parlato a nome della squadra in un incontro che era necessario. Avevo bisogno di spiegazioni sul futuro del Milan e anche sul mio. Gli ho detto che questo non è il mio grande Milan ma dobbiamo fare il massimo in questa situazione fino alla fine. Se c’è Ibra ci pensa Ibra: ci devo essere per forza.