Ci sono novità sul fronte riguardante Adolfo Gaich. Il CSKA Mosca si è mosso concretamente per l’attaccante del San Lorenzo, accostato in questi giorni anche al Milan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il club russo avrebbe messo sul piatto otto milioni per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, Gaich non sembra pienamente convinto della destinazione e starebbe aspettando una proposta più allettante proveniente dalla Spagna o dall’Italia. Si attendono sviluppi.