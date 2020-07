Il Giornale – Maldini potrebbe cambiare ruolo

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, Ivan Gazidis, starebbe monitorando la situazione pensando ad un possibile arrivo anticipato di Ralf Rangnick, in caso Pioli dovesse fallire i prossimi incontri. Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano, l’a.d. milanista inoltre avrebbe avuto un colloquio ravvicinato con Maldini, chiedendogli la disponibilità a ricoprire un’altra mansione che non sia quella di responsabile dell’area tecnica. La proposta sarebbe addolcita dal cambio di ruolo in ambito istituzionale.