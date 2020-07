Il Milan vuole Fofana: pronta l’offerta

Il Milan fa sul serio per Wesley Fofana. Il difensore del Saint Etienne è da tempo nel mirino dei rossoneri, che ora vorrebbero provare l’affondo decisivo. Secondo quanto riporta ‘Le10sport.com’, il Club di Via Aldo Rossi starebbe preparando un’importante offerta per assicurarsi il giocatore.

Il club francese è pronto ad avviare la trattativa con i rossoneri, mentre non è dello stesso parere Claude Puel. L’allenatore del Saint Etienne, infatti, si starebbe opponendo alla cessione di Fofana. La situazione è delicata ma la trattativa è pronta ad entrare nel vivo.