Incontro per il futuro di Gabbia e Plizzari

Secondo quanto appreso da ‘Tutto Mercato Web’, nella giornata di oggi è avvenuto un incontro tra Tullio Tinti agente di Gabbia e Plizzari e la società rossonera, per discutere il futuro dei due giovani.

Il difensore, che avrà l’occasione di mettersi in mostra in queste ultime tre gare, è spuntata l’ipotesi del prestito, possibilmente in una squadra di Serie A per dargli continuità.

Discorso diverso per il portiere: dopo aver trascorso la stagione in prestito al Livorno, molto probabilmente resterà ancora in Serie B. Sulle sue tracce, infatti, c’è il forte pressing della Reggina.