Come riportato da TMW, l’allenatore dell’Indipendiente Lucas Pusineri ha svelato una trattativa già avviata per portare Lucas Biglia in Argentina. Ecco le sue parole:

“Gli ho mandato un messaggio e ho già iniziato il mio discorso con lui, sicuramente in questi giorni ci confronteremo. Vedremo qual è la sua idea e cercheremo di portare a termine questo accordo“.