Inzaghi: “Brutta sconfitta ma non molliamo. Giocare senza punte contro il Milan è un problema”

E’ un Simone Inzaghi visibilmente deluso quello che si presenta ai microfoni di DAZN per fare la disamina della sconfitta contro il Milan. L’allenatore laziale ammette che il colpo è davvero pesante:”Questa sconfitta pesa tantissimo per la nostra classifica e per la nostra rincorsa al primo posto. Eravamo in difficoltà e siamo stati sfortunati negli episodi. Non abbiamo alcuna intenzione di mollare il sogno scudetto. Sappiamo il nostro percorso e non ci arrenderemo”.

Infine, Simone Inzaghi ha elogiato la fisicità del Milan: “Giocare senza punte contro una squadra fisica come quella rossonera è un grosso problema. Purtroppo la squadra è in difficoltà fisica: ora perderemo anche Correa, mentre Savic e Leiva non stavano bene già a fine primo tempo. Il gol di Rebic ci ha tagliato definitivamente le gambe”.