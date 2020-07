Jovic difficile ma rimane un obiettivo: la situazione

Il Milan continua a monitorare la pista che porta a Luka Jovic. In questi giorni, però, i rossoneri sembravano essersi defilati a causa dell’ingaggio di 5 milioni di euro netti del giocatore. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, invece, l’attaccante resta il primo nome sulla lista di Rangnick e la società rossonera è in continuo contatto con il suo agente.

I rossoneri avrebbero in mente una mossa per provare a contenere i costi dell’operazione. Il Milan vorrebbe il giocatore in prestito biennale con obbligo di riscatto, mentre Jovic dovrebbe abbassare le pretese sul proprio ingaggio. La situazione è difficile ma la società rossonera è al lavoro per il colpo Jovic.