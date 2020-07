Krunic a MTV: “Sotto l’aspetto mentale ora siamo più forti di prima, questa partita arriva al momento giusto”

Le parole di Rade Krunic ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Milan-Juventus.

Sulla preparazione alla partita: “Ci siamo preparati come per tutte le altre partite. Sotto l’aspetto mentale ora siamo più forti di prima, questa partita arriva al momento giusto per noi. Fisicamente non è facile ma andiamo avanti con l’entusiasmo”.

Il clima nel gruppo: “Siamo finalmente diventati una squadra vera e forte. Supportiamo sempre i nostri compagni, è la strada giusta”.

È arrivato il momento di fare qualcosa in più? “Se c’è un momento giusto è questo, è il nostro miglior momento dall’inizio della stagione. Stasera possiamo e dobbiamo fare una bella partita e continuare sulla nostra strada come abbiamo fatto fino ad adesso”.