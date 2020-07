Il Milan non sta pensando solo ai colpi in entrata, ma anche al mercato in uscita: tra gli elementi indicati per poter portare ossigeno alle casse rossonere c’è il bosniaco Rade Krunic. Arrivato dall’Empoli la scorsa stagione per 8 milioni, i rossoneri accetterebbero una cifra simile a quella sborsata nell’estate 2019 per lasciarlo partire: si è fatto sotto il Torino, pronto a soddisfare le richieste economiche del club di Via Aldo Rossi.