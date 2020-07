La probabile formazione per Milan-Bologna: un solo dubbio in difesa, attacco confermato

Il Milan domani affronterà il Bologna nella trentaquattresima giornata di Serie A. I rossoneri ripartono da alcune certezze. Il 4-2-3-1 di mister Pioli non sarà toccato, come pure la difesa: davanti a Donnarumma agiranno Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Tuttavia Calabria potrebbe far rifiatare l’ex Atalanta e quindi la presenza di Conti dal primo minuto è in dubbio.

A centrocampo e in attacco non ci saranno cambi. Kessie e Bennacer giocheranno mediani, mentre i tre dietro Ibrahimovic saranno gli intoccabili Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli