Diego Laxalt, intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Milan-Atalanta, ha espresso con determinazione l’obiettivo di serata:”Stasera dobbiamo fare una bellissima prestazione. In questo periodo siamo in forma e viviamo un buon momento ma quella di stasera è una partita difficile”. Infine, un commento riguardante la sua titolarità:”Ho la possibilità di dimostrare di stare bene ed essere in forma”.