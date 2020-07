Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lazio – Milan:

“La parola d’ordine stasera è continuità. Dopo la vittoria della Juve siamo in obbligo di cercare di vincere. Chi gioca gioca, bisogna dare il massimo per portare a casa la vittoria, solo così possiamo stare in scia dei bianconeri“.