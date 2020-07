Lazio-Milan, i precedenti: prevale il pareggio

Il match di questa sera tra Lazio e Milan sarà il settantasettesimo confronto, all’Olimpico, in in serie A. Il risultato più frequente è il pareggio, uscito in 36 occasioni. Sono 21 le vittorie rossonere contro le 19 laziali. L’ultimo precedente, della scorsa stagione, terminò 1-1: al gol di Kessié rispose Correa nei minuti di recupero.

Nell’ultimo decennio, il bilancio pende a favore dei capitolini con ben quattro vittorie, l’ultima risalente a settembre del 2017 quando la Lazio distrusse il Milan di Montella con un sonoro 4-1. Dall’altra parte il Milan ha vinto solo in un’occasione, nell’annata 15/16, per 1-3 grazie alle reti di Bertolacci, Bacca e Mexes.