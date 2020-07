LIVE – Pioli in conferenza stampa

Dalla partita contro il Lecce a quella contro il Parma il Milan ha fatto gol, all’andata nelle stesse partite ne aveva realizzati sette, come mai? “Tutto questo è il frutto di lavoro di mesi, mesi in cui siamo diventati squadra, e lo siamo dall’inizio alla fine di ogni partita. Adesso che siamo squadra dobbiamo ottenere qualcosa. Dobbiamo avere grandissimo rispetto della squadra di domani, un avversario che sta bene mentalmente e fisicamente ed è aggressivo in campo.”

Sembra quasi che adesso tu ti stia divertendo con la squadra, si può dire? “Mi trovo benissimo con la squadra, mi trovo bene a Milanello, sto bene al Milan, ma adesso dobbiamo solo pensare alle prossime cinquant’anni partite che saranno fondamentali. Voglio fare più punti possibili per cercare di raggiungere direttamente i gironi di Europa League, e quindi il quinto posto”.

Il Milan ha ripreso il Napoli in classifica, nell’ottica del duello a distanza con la Roma per il quinto posto, cosa ne pensa? “Loro sono davanti a noi e domani avremo una partita veramente difficile, ma noi abbiamo voglia di continuare questa striscia di risultati. Tecnicamente dovremo giocare una partita molto attenta e precisa”.

Come proverà Mihajlovic a fermare questo Milan? “Sinisa al Bologna sta facendo un lavoro encomiabile, la sua squadra sta benissimo in campo. Avrà sicuramente preparato la partita con aggressività per cercare di limitarci”.

Gioca Ibra? “L’allenamento di oggi e domani mattina sarà fondamentale per capirlo, Zlatan si sente bene come si sentono bene tutti i suoi compagni, vedremo”.

Sulla riapertura degli stadi, sarebbe bello rivedere gli stadi anche parzialmente aperti per l’ultima di campionato? “Non sarebbe bello, sarebbe bellissimo, noi abbiamo dei tifosi veramente fantastici, ci hanno sempre sostenuto, mi immagino come sarebbe adesso giocare a San Siro con il supporto dei nostri tifosi. Sarebbe bellissimo, ma non credo che sarà possibile per il termine di questa stagione”.