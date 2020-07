Maldini a DAZN: “Nei momenti di difficoltà ci si attacca a chi ha esperienza”

Nel pre partita di Milan Bologna, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ un divertimento dopo il lockdown, che peccato che in questo momento non possano esserci i nostri tifosi. Rimpianti? Difficilmente finisci l’annata senza rimpianti, ma dobbiamo pensare al presente, il passato è passato. Abbiamo fatto tanta strada, l’importante è svoltare, abbiamo deciso di prendere quelle sopra e la decisione è stata netta. I giocatori di esperienza? E’ fondamentale per tutte le squadre che hanno qualche obiettivo, il ragazzo giovane è sempre soggetto ad alti e bassi e nei momenti di difficoltà si attacca a chi ha più esperienza”.